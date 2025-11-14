Maliyetler arttı, Aydınlı ustalar hasat zamanı çiftçilerin kurtarıcısı oldu!

3

Carım, eskiden yeni alet almak isteyen çiftçilerin artık tamire yöneldiğini ifade etti. Çiftçilerin günü kurtarmaya çalıştığını belirten Carım, "Eskiden bir parça bozulduğunda hemen yenisi alınırdı. Şimdi maliyetler arttı, çiftçi hesabını çok dikkatli yapıyor. Eski tarım aletlerini yenilemek yerine tamir ettiriyor. Mesela elimde şu anda bir traktör sürgüsü var, onu tamir ediyoruz. Biz elimizden geldiğince onarıyoruz, çiftçi de böylece işine devam edebiliyor" dedi.