Mali müşavirliği bıraktı, 50 metrekare alanda servet üretiyor! Gramı 700 lira: Tek tek el ile koparılıyor

Tarlada, burada, bu noktada da ayrılıyoruz. Burayı ben tarlaya ekseydim; 1,5 dönümden fazlaydı, gün ışımadan toplamak gerekiyordu. Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan safranı toplamak ciddi bir emek maliyeti, işçi maliyeti. Burada biz bu süreci çok daha rahat atlattık. Yine çok çalıştık ama tarladakilere nispeten çok daha rahattık. En azından içeriği kontrol edebiliyoruz, ışıklarımızı kapatabiliyoruz ya da çiçeklenme döneminde bitkinin istediği sıcaklığı, nemi, karbondioksiti ayarlayabiliyoruz. Doğada maalesef bunlar, çok mümkün olmuyor. Risklerle karşı karşıyasınız. Bu şekilde safran çiçeği tam açılmadan çıktığında kopartıp, el ile tek tek, burada 30 bin adet soğan var. Tek tek el ile kopartıp, tek tek el ile içindeki 3 stigmayı kopartıyoruz. Safranı kıymetli yapan aslında bu el işçiliği" diye konuştu.