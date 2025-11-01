Malatya'da üretildi! Dünyada çığır açacak proje: Ceviz kabuğundan yaptılar, yollarda kullanılabilecek

4

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, çalışmanın Malatya’nın yerel değerleri ile bilimsel üretimin birleştirdiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Bentli, "Malatya’nın güçlü tarımsal değerlerinden biri olan ceviz, bu kez bilimsel bir çalışmayla dünya yollarına uzanıyor. Üniversitemiz hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de bölgesel kalkınmaya bilimsel projelerle katkı sunmaya devam ediyor. Bu çalışma, üniversitemizin araştırma kapasitesini ve çevreye duyarlı yaklaşımını bir kez daha göstermektedir" dedi.