Malatya'da üretildi! Dünyada çığır açacak proje: Ceviz kabuğundan yaptılar, yollarda kullanılabilecek
Kaynak : İHA
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), ceviz kabuğu atıklarını asfalt üretiminde kullanarak yol dayanıklılığını artıran çevreci bir yöntem geliştirdi.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Abdulgazi Gedik tarafından yürütülen araştırma, inşaat mühendisliği alanının önde gelen bilimsel dergilerinden Construction and Building Materials’ta yayımlandı.
Çalışma kapsamında doğada atık olarak kalan ceviz kabukları öğütülerek asfalt karışımlarına eklendi. Elde edilen sonuçlar, bu uygulamanın yol yüzeylerinin yaşlanma, çatlama ve sertleşme süreçlerini yavaşlatarak asfaltın ömrünü uzattığını ortaya koydu. Özellikle yüzde 8 oranında ceviz kabuğu tozu içeren karışımın yüksek performans sergilediği tespit edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada Türkiye’nin yıllık yaklaşık 360 bin ton ceviz üretimi yaptığı ve bu üretimden 1,3 milyon ton kabuk atığı ortaya çıktığı belirtilirken, araştırmanın bu atıkları ekonomik değere dönüştürme potansiyeli taşıdığı vurgulandı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, çalışmanın Malatya’nın yerel değerleri ile bilimsel üretimin birleştirdiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Bentli, "Malatya’nın güçlü tarımsal değerlerinden biri olan ceviz, bu kez bilimsel bir çalışmayla dünya yollarına uzanıyor. Üniversitemiz hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de bölgesel kalkınmaya bilimsel projelerle katkı sunmaya devam ediyor. Bu çalışma, üniversitemizin araştırma kapasitesini ve çevreye duyarlı yaklaşımını bir kez daha göstermektedir" dedi.