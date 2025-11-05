Malatya'da gizli cennet: Tohma Kanyonu sonbaharda ziyaretçi akınına uğradı! 'Bozkırın ortasındaki huzur!'
05.11.2025 - 13:13Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AA
Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Kanyonu, sonbahar mevsiminde sunduğu büyüleyici manzaralarla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Sarp kayalıkları, serin sularıyla Tohma Çayı ve ağaçların oluşturduğu rengarenk cümbüş, bölgeyi adeta bir tabloya dönüştürüyor. Somuncu Baba Külliyesi'ne yakın konumuyla inanç turizmini de destekleyen kanyon; yürüyüş yolları, ahşap köprüler ve doğal şelaleleriyle yıl boyu ziyaretçi çekiyor.
