Malatya'da dehşete düşüren cinayet! Sosyal medya tartıştığı genç kızı vahşice katletti

02.01.2026 - 15:30

Kaynak: İHA

Malatya'da meydana gelen olayda sosyal medya üzerinden çıkan tartışma cinayetle bitti. 19 yaşındaki genç kız vahşice öldürülürken katil zanlısı tutuklandı. İşte detaylar...

Malatya'da korkunç bir olay meydana geldi. İnönü Caddesi üzerinde seyyar kestane tezgahı işleten B.E. ile I.D. sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın ardından I.D., arkadaşı Sena Nur Doğan (19) ile birlikte B.E.'nin tezgahına gitti.

Burada çıkan tartışma sırasında B.E., Sena Nur Doğan'ı (19) göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.E., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sena Nur Doğan ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defin edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.