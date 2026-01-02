Malatya'da dehşete düşüren cinayet! Sosyal medya tartıştığı genç kızı vahşice katletti

2

Burada çıkan tartışma sırasında B.E., Sena Nur Doğan'ı (19) göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.