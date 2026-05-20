MALATYA SON DEPREMLER | Malatya ve çevre illerde son 20 yılda meydana gelen depremler! İşte bölgedeki aktif fay hatları
Malatya’da bu sabah meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem vatandaşı korkuttu. Çevre illerde de hissedilen depremden sonra vatandaşlar son depremleri araştırdı. Aktif fay hatlarının bulunduğu bölge sismik hareketliliğin her zaman hareketli olduğu bir bölge. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Erzinca ve Kahramanmaraş'ta son 20 yılda yaşanan büyük depremleri sizler için derledik. İşte Doğu Anadolu'da son depremler ve aktif fay hatları...
Son dakika Malatya deprem haberleri yakından takip ediliyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Malatya, son yıllarda art arda yaşanan sarsıntılarla dikkat çekiyor. 2026 yılı Mayıs ayında meydana gelen son depremle birlikte vatandaşlar “Malatya son depremler”, “deprem nerede oldu” ve “aktif fay hatları” gibi aramaları yoğunlaştırdı.
Uzmanlar, bölgedeki deprem hareketliliğinin tesadüf olmadığını ve Malatya’nın Türkiye’nin en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunduğunu vurguluyor. Özellikle son 20 yılda yaşanan büyük depremler, kentin deprem gerçeğiyle yüzleşmesini kaçınılmaz hale getirdi.
DOĞU ANADOLU’DA MEYDANA GELEN SON BÜYÜK DEPREMLER
Malatya’nın da içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, son 20 yılda Türkiye’nin en yıkıcı depremlerine sahne oldu. Bölgedeki büyük sarsıntılar, fay hatlarının ne kadar aktif olduğunu açık şekilde ortaya koydu.
2026 – Malatya (Battalgazi): 5.6 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük paniğe neden oldu.
2023 – Kahramanmaraş depremleri (7.7 ve 7.6): 11 ili etkileyen büyük felaket, Malatya’da ağır yıkım oluşturdu.
2023 – Malatya Yeşilyurt Depremi: 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı, hasarlı binaların çökmesine yol açtı.
2020 – Elazığ Sivrice Depremi (6.8): Doğu Anadolu genelinde hissedildi, Malatya’da da hasara neden oldu.
2011 – Van Depremi (7.2): Bölgesel olarak büyük etki yaratan depremlerden biri oldu.
2010–2020 arası: Doğu Anadolu genelinde 4.0–5.5 aralığında yüzlerce deprem kaydedildi.
Bu tablo, Doğu Anadolu’nun sadece büyük depremlerle değil, sürekli devam eden sismik hareketlilikle de dikkat çektiğini gösteriyor.
2020 – Elazığ Sivrice Depremi (6.8): Malatya’da da ciddi şekilde hissedildi ve yapısal hasar oluşturdu.
2015 – Pütürge (Malatya): Orta büyüklükteki deprem bölgede korku yarattı.
2010–2012 arası: 4.0–5.0 aralığında çok sayıda deprem kaydedildi.
Bu tablo, Malatya’nın sadece büyük depremlerle değil, sürekli devam eden sismik hareketlilikle de dikkat çeken bir bölge olduğunu ortaya koyuyor.
MALATYA’DAKİ AKTİF FAY HATLARI HANGİLERİ?
Malatya’nın deprem açısından riskli olmasının en temel nedeni, aktif fay hatlarının kesişim noktasında yer almasıdır. Bölgede öne çıkan başlıca faylar şunlardır:
Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)
Türkiye’nin en önemli fay sistemlerinden biri olan Doğu Anadolu Fay Hattı, Malatya’nın doğrudan deprem riski altında olmasına neden oluyor.
Malatya – Ovacık Fay Zonu
Bölgedeki önemli kırılma hatlarından biri olan bu fay, geçmişte birçok depreme neden olmuş ve aktif bir yapı sergilemiştir.Yerel fay kolları (şehir içi ve yakın çevre)
Malatya şehir merkezi ve çevresinde bulunan küçük ölçekli fay hatları da yerel risk oluşturuyor ve düşük-orta büyüklükte sarsıntılara neden olabiliyor.
MALATYA DEPREM RİSKİ NEDEN YÜKSEK?
Uzmanlara göre Malatya’nın deprem riskinin yüksek olmasının başlıca nedenleri şunlar:
Büyük fay hatlarının kesişim noktasında bulunması
Geçmişte büyük depremler yaşamış olması
Fay hatlarında biriken enerjinin henüz tam boşalmamış olması
Bölgedeki sismik hareketliliğin devam etmesi
Bu faktörler, Malatya’nın her an yeni depremlerle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
DEPREMLER ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLİYOR
Malatya’da meydana gelen depremler genellikle geniş bir coğrafyada hissediliyor. Özellikle Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da da hissedilen sarsıntılar, bölgesel deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
Uzmanlara göre bunun en önemli nedeni, fay hatlarının birbirine yakın ve bağlantılı olması. Bir bölgede meydana gelen kırılma, çevredeki fayları da etkileyebiliyor.