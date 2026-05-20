MALATYA SON DEPREMLER | Malatya ve çevre illerde son 20 yılda meydana gelen depremler! İşte bölgedeki aktif fay hatları

2

DOĞU ANADOLU’DA MEYDANA GELEN SON BÜYÜK DEPREMLER



Malatya’nın da içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, son 20 yılda Türkiye’nin en yıkıcı depremlerine sahne oldu. Bölgedeki büyük sarsıntılar, fay hatlarının ne kadar aktif olduğunu açık şekilde ortaya koydu.



2026 – Malatya (Battalgazi): 5.6 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük paniğe neden oldu.

2023 – Kahramanmaraş depremleri (7.7 ve 7.6): 11 ili etkileyen büyük felaket, Malatya’da ağır yıkım oluşturdu.

2023 – Malatya Yeşilyurt Depremi: 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı, hasarlı binaların çökmesine yol açtı.

2020 – Elazığ Sivrice Depremi (6.8): Doğu Anadolu genelinde hissedildi, Malatya’da da hasara neden oldu.

2011 – Van Depremi (7.2): Bölgesel olarak büyük etki yaratan depremlerden biri oldu.

2010–2020 arası: Doğu Anadolu genelinde 4.0–5.5 aralığında yüzlerce deprem kaydedildi.



Bu tablo, Doğu Anadolu’nun sadece büyük depremlerle değil, sürekli devam eden sismik hareketlilikle de dikkat çektiğini gösteriyor.