Mahalleli kanalizasyon kokusuna çareyi böyle buldu!

Beşikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçelerinde yaklaşık 7-8 yıldır kanalizasyon kokusunun önüne geçilemediğini söyledi. Gündoğdu "İlçemizde İlçe Belediyesi ve Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ile ilgili sorunlarımız var. Kanalizasyon kokusu şehri sarmış durumda. İlçe belediyesini aradığımızda; Büyükşehir, Büyükşehir'i aradığımızda ilçe belediyesi sorumluluğunda diyor. 'Büyükşehir ilçe belediyesinin talepte bulunması gerekiyor' diyor. İlçe belediyesi, 'Talepte bulunduk vermiyorlar' diyor. 'Yağmur yağdığında bu sorunlar gidecek, bu kokular kalmayacak' diyorlar. Çözümü yağmura bıraktık. Kanalizasyona yeterince su akıtılmıyor. İlçe yıkanmıyor. Koku bundan kaynaklı. Nüfus olarak yoğun bir ilçe. Yaz aylarında buranın nüfusu artıyor. Teleferiğimiz var. Turistler geliyor. İşyerlerinde ve lokantalarda oturduğunda bu kokudan rahatsız oluyorlar. Esnaf kendi çözümünü mazgalların üzerine gazete, karton ve çuvalla örterek bulmaya çalışıyor. Bu çare değil. Kendi haline terk edilmiş bir ilçe" ifadelerini kullandı.