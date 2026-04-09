GündemLunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada
HaberlerGündem Haberleri Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

09.04.2026 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)(DHA)

Edirne'de bir lunaparkta eğlence aracından düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sedat Çoktaş'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi.

2Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Sedat Çoktaş, lunaparkta Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı.

3Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

5Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayla bağlantılı 2 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk etti.

7Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Öte yandan Çoktaş'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

8Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Görüntülerde Çoktaş’ın, hızla dönen aletten fırladıktan sonra kafasını direğe çarparak yere düştüğü anlar yer aldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

9Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı.

10Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

11Lunapark faciasının dehşet anları ortaya çıktı! Sedat Çoktaş'ın 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada