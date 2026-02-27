Lüleburgaz'ın dev gelir kaynağında hasat başladı! Tarlada değeri ikiye katlanıyor

1

Kırklareli'nin önemli tarım merkezlerinden Lüleburgaz'da üreticiler tarafından yürütülen pırasa hasat çalışmaları, teknik ekiplerin sahadaki denetimleri eşliğinde devam ediyor. İlçe Müdürlüğü personeli, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak hem hasat sürecini yerinde takip etti hem de üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulundu.