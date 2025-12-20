Lise mezunu Muş'un köyüne kurdu! Günde 10 ton üretiyor, birçok şehre kasa kasa gönderiyor
Muş’ta yaşayan lise mezunu Ayşegül Meriç, hayallerini devletin sunduğu hibe ve desteklerle gerçeğe dönüştürdü. Kendi işinin patronu olma hedefiyle yola çıkan Meriç, kurduğu üretim tesisiyle sadece kendi ekonomisini değil, bölge ekonomisini de canlandırıyor. Modern imkanlarla donattığı tesisinde günlük 10 ton üretim kapasitesine ulaşan girişimci, elde ettiği ürünleri Muş’un yanı sıra çevre illere de kasa kasa gönderiyor.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) 2012'de ekipman desteği alan lise mezunu Ayşegül Meriç (41), Muş-Bingöl kara yolunun 15. kilometresinde süt işleme tesisi kurdu.
Bu sayede hayallerini gerçekleştiren Meriç, eşinin de yardımıyla lor, beyaz peynir, otlu peynir, kaşar, kolot peyniri ile tereyağı, yoğurt ve ayran üretimine başladı.
Tesisinde gece gündüz çalışan Meriç, Muş'un köylerinden ve çiftliklerden toplanan günlük 10 ton sütü işleyerek üretim yapıyor.
Bu ürünleri çevre şehirlere ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illere pazarlayan Meriç, işini daha da büyüterek ülke genelinde markalaşmayı hedefliyor.
Meriç, AA muhabirine, devlet desteğiyle kurduğu süt işleme tesisinde birçok ürün ürettiğini söyledi.
Hayalini kurduğu işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Meriç, "Ürünleri Muş'un çevresindeki illere pazarlıyoruz. 12 yıldır Karadeniz Bölgesi'ne kolot peynirimizi ve tereyağımızı gönderiyoruz. 2012'de DAKA'nın ekipman desteğiyle tesisi kurdum. Eşim bana destek oluyor, beraber üretim yapıyoruz. Girişimci bir kadın olarak zorlanıyorum çünkü süt işleme çok zor bir iş. Gecemiz, gündüzümüz, tatilimiz yok. Tüm zamanımızı işimize ayırıyoruz. Zorlukları var ama işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.
İşini daha da büyütmeyi ve ülke genelinde üretim yapmayı çok istediğini belirten Meriç, şunları kaydetti:
"Ürünlerimiz tamamen doğal, katkı maddesi kullanmıyoruz. Devletin destekleri olmasa bu işi kuramaz ve ilerletemezdik. Burada 10 kişiye istihdam sağlıyoruz. Desteklerinden dolayı DAKA'ya teşekkür ederim. Tesisimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Eşim de bizi destekliyor. Her zaman yanımda olan eşime minnettarım. İşe sabah erken saatlerde başlıyoruz. Sütümüzü Muş'un köylerinden ve çiftliklerden alıyoruz. Tesiste günde 10 ton süt işliyoruz. Bunun yüzde 60'ından peynir çeşitleri, geri kalanından yoğurt ve ayran yapıyoruz. Kurduğumuz modern tesiste ilimizin ekonomisine katkı sunduğum için çok mutluyum. İnşallah daha ileri gideceğiz."
Mustafa Meriç de "Eşim devlet desteğiyle güzel bir süt işleme tesisi kurdu. Ben de kendisine yardımcı oluyorum. Üretilen ürünleri çevre illere gönderiyoruz. Eşim örnek bir girişimci." dedi.