LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? | e‑Okul ile LGS Giriş Belgesi Alınır mı? Giriş Belgesi Mühürlü Olmazsa Olur Mu? (2026 Güncel Rehber)

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruya odaklandı: “LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, e‑Okul’dan belge indirilebilir mi?” Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak isteyen adaylar, giriş belgesine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor.



Özellikle son günlerde arama motorlarında “LGS giriş belgesi tıkla indir”, “e‑Okul sınav yeri öğrenme”, “LGS giriş belgesi alma 2026” gibi sorguların yoğun şekilde yapılması dikkat çekiyor. Ancak bu noktada en önemli detay gözden kaçırılmamalı: Her görülen belge geçerli değil.