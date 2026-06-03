LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? | e‑Okul ile LGS Giriş Belgesi Alınır mı? Giriş Belgesi Mühürlü Olmazsa Olur Mu? (2026 Güncel Rehber)
LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, e-Okul ile LGS giriş belgesi alınır mı, LGS sınav yerleri nereden öğrenilir? 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler en çok bu soruların yanıtını arıyor. “LGS sınav giriş belgesi tıkla indir”, “MEB LGS giriş belgesi ekranı”, “LGS sınav yeri öğrenme” gibi aramalar Google’da zirveye çıkarken, sınava katılacak adayların belgesini doğru ve eksiksiz şekilde edinmesi büyük önem taşıyor. Peki LGS sınav giriş belgesi e-Okul üzerinden alınır mı, okuldan mı verilir, PDF indirilebilir mi, sınav günü giriş belgesi zorunlu mu? İşte 2026 LGS sürecine dair tüm detaylar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruya odaklandı: “LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, e‑Okul’dan belge indirilebilir mi?” Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak isteyen adaylar, giriş belgesine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor.
Özellikle son günlerde arama motorlarında “LGS giriş belgesi tıkla indir”, “e‑Okul sınav yeri öğrenme”, “LGS giriş belgesi alma 2026” gibi sorguların yoğun şekilde yapılması dikkat çekiyor. Ancak bu noktada en önemli detay gözden kaçırılmamalı: Her görülen belge geçerli değil.
Milli Eğitim Bakanlığı sürecine göre öğrencilerin sınav bilgilerinin yer aldığı sistem ile sınava girişte kullanılacak resmi belge farklıdır. Bu nedenle doğru kaynaktan, doğru belgeyi almak büyük önem taşır. Peki LGS sınav giriş belgesi tam olarak nasıl alınır, e‑Okul ne işe yarar ve hangi belge geçerlidir? İşte merak edilen tüm detaylar…
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
LGS giriş belgesi alma süreci iki aşamadan oluşur:
1- e‑Okul’dan sınav bilgilerini görüntüleme
https://e-okul.meb.gov.tr/
Öğrenciler e‑Okul VBS sistemine giriş yaparak:
Sınava girecekleri okul
Salon ve sıra bilgileri
Sınav yeri detayları gibi bilgilere ulaşabilir.
Ancak bu ekran sadece bilgilendirme amaçlıdır
2- Okuldan resmi giriş belgesini alma
Sınavda geçerli olan belge:
Okul müdürlüğü tarafından hazırlanır
Fotoğraflı olarak sistemden çıkarılır
Mühürlenir ve onaylanır
Öğrenciye teslim edilir
Geçerli kabul edilen tek belge budur
E‑OKUL İLE LGS GİRİŞ BELGESİ ALINIR MI?
En net ve doğru cevap:
e‑Okul → sınav bilgisi görüntülenir
e‑Okul → resmi belge alınmaz
Yani e‑Okul bir bilgi ekranıdır, belge kaynağı değildir.
LGS Sınav Yeri Nasıl Öğrenilir?
Sınav yeri öğrenmek için:
e‑Okul sistemine giriş yapılır
Sınav bilgileri ekranı kontrol edilir
Buradan:
Okul adı
Bina bilgisi
Salon ve sıra numarası öğrenilebilir.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE NELER YAZAR?
Resmi giriş belgesinde şu bilgiler yer alır:
Ad – soyad
T.C. kimlik numarası
Sınav merkezi
Salon ve sıra bilgisi
Öğrenci fotoğrafı
Sınav kuralları
En önemli unsur:
Belgenin mühürlü ve onaylı olması
“LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA İNDİR” UYARISI
İnternette sıkça karşılaşılan:
“PDF indir”
“tıkla indir”
“hemen giriş belgesi oluştur”
gibi bağlantılara dikkat edilmesi gerekir.
Bu belgeler resmi geçerliliğe sahip değildirSınavda kullanılacak tek belge okuldan verilen belgedir
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU MU?
Evet, zorunludur.
Sınav günü mutlaka yanınızda bulunmalı:
Fotoğraflı giriş belgesi
Geçerli kimlik
Eksik belge ile sınava giriş mümkün olmayabilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
LGS giriş belgesi ne zaman verilir?
Genellikle sınavdan yaklaşık 1 hafta önce okullar tarafından dağıtılır.
e‑Okul’dan çıktı alıp sınava girilebilir mi?
Hayır, geçerli değildir
Mühürlü belge gerekir
Veli giriş belgesini alabilir mi?
Evet, okuldan teslim alabilir
Giriş belgesi kaybolursa ne yapılır?
Okul müdürlüğünden yeniden çıkarılır
Belge siyah beyaz olabilir mi?
Hayır, fotoğraflı ve onaylı olmalıdır