LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | e-Okul ile LGS Giriş Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır? Sınav Yerleri Nasıl Öğrenilir?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin merakla beklediği “LGS sınav giriş belgesi 2026” için geri sayım sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınava katılacakları okul ve salon bilgilerini içeren LGS giriş yerlerini öğrenme ekranını araştırmaya başladı.



Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?, e-Okul sistemi nasıl kullanılır?, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? İşte tüm kritik soruların yanıtları…