LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 | e-Okul ile LGS Giriş Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır? Sınav Yerleri Nasıl Öğrenilir?
LGS sınav giriş belgesi 2026 nereden ve nasıl alınır? e-Okul üzerinden LGS giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? MEB LGS sınav belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? İşte öğrenciler ve velilerin en çok aradığı “LGS giriş belgesi alma, sınav yeri öğrenme ve e-Okul sorgulama adımları” ile ilgili tüm detaylar…
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin merakla beklediği “LGS sınav giriş belgesi 2026” için geri sayım sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınava katılacakları okul ve salon bilgilerini içeren LGS giriş yerlerini öğrenme ekranını araştırmaya başladı.
Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?, e-Okul sistemi nasıl kullanılır?, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? İşte tüm kritik soruların yanıtları…
e-OKUL İLE LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Öğrenciler ve veliler, LGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemini e-Okul sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilir. İşte adım adım yapılması gerekenler:
LGS giriş belgesi alma adımları
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapın
Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapın
“Sınav İşlemleri / LGS Giriş Belgesi” sekmesine tıklayın
Açılan ekranda sınav giriş belgesi görüntüleme seçeneğini seçin
Belgeyi PDF olarak indirin ve yazdırın
Not: Belge genellikle okul müdürlükleri tarafından mühürlü şekilde öğrencilere teslim edilir.
LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
En çok aranan konulardan biri de “LGS sınav yerleri öğrenme” oluyor. Öğrenciler sınava girecekleri okulu öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilir:
e-Okul sistemi üzerinden sorgulama
Okul idarelerinden belge teslimi
MEB resmi duyuruları
Sınav yerleri açıklandığında, bilgiler genellikle e-Okul ekranına otomatik olarak yansır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Geçmiş yıllar baz alındığında, LGS sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 7-10 gün önce erişime açılır.
2026 LGS için de benzer bir takvim gerçekleşti. LGS sınavına 10 gün kala Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklaması geldi.
Önemli uyarı: LGS Giriş Belgesi e-okuldan sorgulanır ama ıslak mühürlü halini okuldan alıp onunla sınava girilmesi gerekir.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınav günü sorun yaşamamak için şu noktalara dikkat edilmelidir:
Üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu kontrol edin
Fotoğrafın net ve güncel olmasına dikkat edin