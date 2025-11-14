Lapa lapa kar yağışı, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı

16

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MARDİN 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SİİRT 12°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışları geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.