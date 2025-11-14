Lapa lapa kar yağışı, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu raporuyla illeri tek tek uyardı
Son dakika haberine göre kar yağışı ve sağanaklar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Toz taşınımı beklendiginden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ORDU'NUN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ordu'nun yüksek kesimleri ve yaylaları, sonbahar mevsiminin son günlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kentte, sahil ve orta kesimlerde sağanak etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağdı. Aybastı Perşembe Yaylası, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası ile Akkuş, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin de yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 5 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
ILGAZ DAĞI BEMBEYAZ OLDU
Kastamonu'da havaların aniden soğuması üzerine yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Ilgaz Dağı ile Yurduntepe Kayak Merkezi ve 2 bin 500 rakıma sahip Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek tepesi Küçük Hacet ile Büyük Hacet tepeleri, Yaralıgöz Dağı geçidi ile Küre Dağları, havaların eksi dereceye düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisinde kaldı. Kısa sürede yağan kar sonrası kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
GÜRÜN'DE KAR ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı Sivas’ta önceki gün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezine kadar indi. Koyulhisar ve Doğanşar ilçelerinin yanı sıra Gürün’de de yoğun kar yağışı görüldü. Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü geçitlerde karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 4°C, 17°CParçalı bulutlu
ÇANAKKALE 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA -1°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 13°CParçalı bulutlu
KAYSERİ 3°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
SİNOP 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 12°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışları geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.