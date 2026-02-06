Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar kuvvetli geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için uyardı
Son dakika haberine göre yağışlı havalar hafta sonunda etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Iğdır çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, İzmir Aydın, Manisa, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ve Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir. Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yarın yurdun büyük bir kesiminde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini bildirdi.
Batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, "Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yine güneyde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Hatay'ın çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek." dedi.
Özdemirci, pazar günü ise Mersin ve Karaman dışında yağışların yurt genelinde devam edeceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini kaydetti. Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.
HAVA SICAKLIĞI:
Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, İzmir, Aydın, Manisa, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR:
Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile bu akşam saatlerinde Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 7°C, 14°CÇok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
EGE
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam (Cuma) saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam (Cuma) saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Manisa'nın batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 7°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 6°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 10°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 10°C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 12°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°CÇok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -8°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 2°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı