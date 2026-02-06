Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar kuvvetli geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için uyardı

11

AKDENİZ



Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Manisa'nın batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 9°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA 12°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 7°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı