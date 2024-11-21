Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji illeri tek tek uyardı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 14°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı