Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji illeri tek tek uyardı
Kar yağışı, soğuk hava, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar yurdu esir alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
• 21 Kasım 2024 - 19:24 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2024 - 19:24 • Son Güncelleme: