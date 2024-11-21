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GündemLapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji illeri tek tek uyardı
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Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Kar yağışı, soğuk hava, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar yurdu esir alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

• 21 Kasım 2024 - 19:24 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2024 - 19:24 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

57 İL İÇİN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

7 İL İÇİN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 14-18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

6Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra bölgemizin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü ilk saatlerden itibaren, bölgemiz genelinde beklenen yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın çarşamba günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor” denildi.

7Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Açıklamada, “Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Hafta sonunda bölgemize bağlı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

8ESKİŞEHİRE SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

ESKİŞEHİR'E SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren 12 ila 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra ise yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendiriliyor. Pazar günü yağışların Bursa’nın doğusu, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde de aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı

9Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Ayrıca, söz konusu meteorolojik hadisenin 23-27 Kasım 2024 tarihleri arasında beklendiği belirtildi. Öte yandan, Eskişehir'de hava sıcaklığının eksi 5 ila 1 derece aralığında olacağı ifade edildi.

10AYDINA SOĞUK HAVA GELİYOR

AYDIN'A SOĞUK HAVA GELİYOR

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak Aydın genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Bölgede etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle, Cumartesi günü bölge genelinin aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ilk saatlerden itibaren, yağışlı havanın doğuya doğru hareket ederek Aydın'ı terk edeceği tahmin edilirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

11DENİZLİYE SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

DENİZLİ'YE SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Kasım 2024 Pazar gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede 10 ila 15 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Pazartesi günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

12Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Denizli ve bölgesindeki illerde Pazar günü gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 0- -2, Denizli’de 9 – 3 ve Uşak’ta 3 - -1 derece değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

13Lapa lapa kar yağışı, soğuk hava ve sağanak yağışlar geliyor Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.

14MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

15EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

16AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 20°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyılarında kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöli Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 9°CÇok bulutlu

KARS -1°C, 10°CÇok bulutlu

MALATYA 6°C, 14°CÇok bulutlu

VAN 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu