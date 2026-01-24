Lapa lapa kar yağışı, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek uyardı

15

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



BOLU 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



DÜZCE 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı



SİNOP 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



ZONGULDAK 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı