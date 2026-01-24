GAZETE VATAN ANA SAYFA
Lapa lapa kar yağışı, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih vererek illeri tek tek uyardı

24.01.2026 - 21:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yağış beklenen yerlerde iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer ker yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini bildirdi.

Yavuz, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini ifade etti.

TARİH BELLİ OLDU: 25 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini vurgulayan Yavuz, Kıyı Ege, Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağışların tahmin edildiğini belirtti.

Başkentte parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini vurgulayan Yavuz, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Evren çevrelerinde hafif yağışların olacağını aktardı. Pazartesi günü itibariyle İstanbul ve Ankara dahil 25 ilde sağanak yağışlar etkili olacak.

Pazartesi günü sağanak yağış beklenen iller; Kırklareli, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Ankara ve Konya

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri gece karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) Çorum, Tokat ve Artvin ile Rize'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -7°C, 2°CParçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT -3°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu