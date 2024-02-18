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GündemLapa lapa kar yağışı erken başladı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor
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Lapa lapa kar yağışı erken başladı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağışı başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

• 18 Şubat 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 18 Şubat 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi.

2Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir haric), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

3ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı bulutlu.

KOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu.

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ °C, 14°CParçalı bulutlu.

İZMİR °C, 16°CParçalı bulutlu.

MUĞLA °C, 16°CParçalı bulutlu.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli( Eskişehir haric) aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu.

ESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu.

KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu.

YOZGAT °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

BOLU °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

DÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

KASTAMONU °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

ZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhene ve Bayburt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ARTVİN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

SAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TOKAT °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

TRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

MALATYA °C, 11°CÇok bulutlu.

VAN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu.

GAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİİRT °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor..

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta..

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

13Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

EGE.

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde , Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZ.

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

14Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

15HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

16Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Van’ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçede karla beraber güzel görüntüler de ortaya çıktı. İl genelinde 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Van’da sabah saatlerinde başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacağını duyuran meteoroloji, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise aralıklı kar yağışı şeklinde olacağını bildirdi.

17Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan’da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da kar yağışının durmasının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı.

18Lapa lapa kar yağışı erken başladı İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor

Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kütlelerinin olduğu alanı merak ederek ziyaret eden Alican Yıldız, ’’Yaşım 26 ve ben böyle bir kar kalınlığını bugüne kadar görmedim. 6 Şubat’ta yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde kar yağışı oldu. Daha temizlenemeyen alanlar da var. Kar kütlelerini görüyorsunuz. Ardahan Belediyesi çalışıyor ama imkanlar yetersiz. İnşallah bir daha bu şekilde kar yağışı olmaz’’ dedi.