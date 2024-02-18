Lapa lapa kar yağışı erken başladı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı, kar batıya ilerliyor
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağışı başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
• 18 Şubat 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 18 Şubat 2024 - 11:59 • Son Güncelleme: