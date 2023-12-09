Lapa lapa kar yağışı başladı! Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbul'a yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı Marmara'ya giriş yaptı. Kar lapa lapa yağmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 26 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıklar eksiye düşecek. Meteoroloji uzmanları ve MGM art arda duyurdu. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamalarının ayrıntıları...
• 09 Aralık 2023 - 07:48 • Son Güncelleme:
• 09 Aralık 2023 - 07:48 • Son Güncelleme: