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GündemLapa lapa kar yağışı başladı! Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbul'a yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak
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Lapa lapa kar yağışı başladı! Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbul'a yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı Marmara'ya giriş yaptı. Kar lapa lapa yağmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 26 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıklar eksiye düşecek. Meteoroloji uzmanları ve MGM art arda duyurdu. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamalarının ayrıntıları...

• 09 Aralık 2023 - 07:48 • Son Güncelleme:
• 09 Aralık 2023 - 07:48 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Havaların soğumasıyla birlikte, 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Meteoroloji kar yağışı için yeni tarih verdi. İşte detaylar...

2Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı. Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

3Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de etkili olmaya başladı.

4Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen dağda kartpostallık görüntüler oluşurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

5Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Meteoroloji verilerine göre karın gece boyunca yağması beklenirken, Kavaklıdere - Göktepe Dağı yolu, yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı.

6Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı yağdı.Saat 14.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrası, Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkii beyaza büründü.

7Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı. Akseki Seydişehir kara yolu Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren Alacabel Karayolları Bakımevi arasında yaklaşık 20 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

8Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Öte yandan Hava sıcaklıkları bir anda düşerken yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

9Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

11KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 26 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

14PROF. DR. ŞENDEN KAR UYARISI

PROF. DR. ŞEN'DEN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün tüm Türkiye'de yağış var. Genellikle yağmur. Mersin, Adana, Antalya'da şiddetli. Özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel ve Sertavul geçitlerinde Kar ulaşımı etkiler.

15Lapa lapa kar yağışı başladı Sıcaklık eksiye düşüyor, kar İstanbula yaklaştı, alarm verildi, fena bastıracak

Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün zamanla kuvvetli yağmurlu. Rüzgar poyrazdan kuvvetli esiyor, sıcaklık 8 derece. İzmir kuvvetli yağmurlu 14 derece. Antalya'da şiddetli yağmur var, su baskını olabilir, 18 derece" ifadelerini kullandı.