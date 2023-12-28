Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi? Kuzey Marmara Otoyolu nerede?
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazasında ölenlerin isimleri belli mi? Peki KMO'nun Sakarya Mevkiinde meydana gelen kazanda ölenler ve yaralananlar kim?
• 28 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme: