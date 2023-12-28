Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi? Kuzey Marmara Otoyolu nerede?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri sorgulanıyor.