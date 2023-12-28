Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi? Kuzey Marmara Otoyolu nerede?
HaberlerGündem Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi? Kuzey Marmara Otoyolu nerede?
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi? Kuzey Marmara Otoyolu nerede?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazasında ölenlerin isimleri belli mi? Peki KMO'nun Sakarya Mevkiinde meydana gelen kazanda ölenler ve yaralananlar kim?

• 28 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2023 - 11:34 • Son Güncelleme:
1Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi Kuzey Marmara Otoyolu nerede

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri sorgulanıyor.

2KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ Mİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ Mİ?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

3Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi Kuzey Marmara Otoyolu nerede

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

4Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi Kuzey Marmara Otoyolu nerede

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

5Kuzey Marmara Otoyolu kazada ölenlerin isimleri belli mi Kuzey Marmara Otoyolu nerede

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti. Karadeniz, olay yeri çalışmalarının tamamlandıkça araçların kaldırılarak yolun yeniden açılacağını vurguladı.

6KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDE

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDE?

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir.