Kuzey Avrupa’da öğrendi, İstanbul’da tezgah açtı! Sırrını kızıyla paylaştı şimdi siparişlere yetişemiyorlar

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Balıkçılığın yaygın olduğu Kuzey Avrupa ülkelerine 18 yaşındayken giden Esen, burada şarküteri ürünlerinin tuzlama ve muhafaza teknikleri hakkında yeni bilgiler edindi. Türkiye'ye 1992 yılında döndüğünde bir süre daha balık halinde çalışmayı sürdüren Esen, 2016'da buradan emekli oldu. Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde bir işletme açan Esen, tuttuğu balıklardan çiroz, füme ve lakerda yapıp sattı. Su topu ve yüzme sporlarıyla da ilgilenen kızı Bilgehan Esen ise artık dinlenmek isteyen babasını yalnız bırakmadı. 22 yaşındayken babasının yanında çırak olarak işe başladığı aile mesleğini 8 yıldır severek sürdüren Esen, babasından öğrendiklerini edindiği bilgilerle birleştiriyor. Bilgehan Esen, babasının hayata bu şekilde devam etmesinden güç bulduğunu söyledi. Esen, onun belirli bir yere kadar işleri yürütebildiğini dile getirerek, "Ben, biraz daha ağır işleri öğrendim. Buradaki ürünleri yapmayı öğrendim. Yine birlikte yapıyoruz. Bazen o balığa çıkıyor. O yokken ben işleri yapıyorum. O benim üşendiğim işleri yapabiliyor. Onun yaşama karşı işlerine devam ediş şekli bana güç veriyor. Ben, herhangi bir eğitim almadım. Babamdan bu mesleği edindim." diye konuştu.