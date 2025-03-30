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Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji son raporla 32 ili uyardı

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 32 şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çorum hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• 30 Mart 2025 - 19:22 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2025 - 19:22 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney ve İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin hariç) bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale hariç bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı ile Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı