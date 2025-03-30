Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji son raporla 32 ili uyardı
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 32 şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çorum hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
• 30 Mart 2025 - 19:22 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2025 - 19:22 • Son Güncelleme: