Kutuplar değil, Sahara Geçidi: Yoğun kar, tipi ve çığ riski yolü araç trafiğine kapattı

Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 bin 540 rakımlı geçitte, yol güzergâhında seyir halindeki tır ve binek araçların bulunduğu noktalara çığ düşmesi sonucu sürücüler büyük tehlike atlattı.