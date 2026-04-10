Kütahyalı üreticinin yeni gözdesi oldu! Eken pişman olmuyor: Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Kütahya Simav'da üreticilerin yeni gözdesi kesme çiçekçilik oldu. 30 dönümlük modern seralarda yetiştirilen ve başta Hollanda olmak üzere tüm Avrupa’ya ihraç edilen ürünler, geleneksel tarıma göre çok daha yüksek gelir sağlıyor.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 dönümlük sera alanında modern üretim teknikleriyle kesme çiçek yetiştiriciliği yapan işletme incelendi. İşletmede özellikle kesme kasımpatı başta olmak üzere farklı çiçek türlerinin üretildiği belirtildi.
Üretim sürecinde bitki sağlığı, hijyen ve izlenebilirlik kriterlerine büyük önem verildiği vurgulanırken, bu yaklaşımın uluslararası pazarlara açılmada önemli rol oynadığı ifade edildi.
Nitekim işletme, ürettiği çiçekleri başta Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.Uzmanlara göre kesme çiçekçilik, daha yüksek gelir potansiyeli ve ihracat avantajı sayesinde bölgede seracılık yapan üreticiler için güçlü bir alternatif olmaya aday.