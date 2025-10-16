Kütahyalı çiftçi ilk ürününü hasat edemedi! Bahçeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı: 'Bundan sonra tek başıma gelmem'

3

Ayılar için her türlü önlemi almasına rağmen alanı koruyamadığını ifade eden Yavuz, "Tarlamızın etrafını dikenli telle çevirdik. Güneş enerjisi ile çalışan ve elektrik şoku veren sistem kurduk. Bir de tüp gazla çalışan ses bombası düzeneği kurduk. Tarlamız köyden birkaç kilometre ötede.