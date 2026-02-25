Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim aile kavgasına dönüştü; kayınpeder, damadını tüfekle vurdu
25.02.2026 - 22:55Güncellenme Tarihi:
Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim nedeniyle çıkan tartışma, aile içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta yaşanan arbede sırasında kayınpeder A.E., damadı S.D.’yi tüfekle bacağından yaraladı.
Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kayınpeder A.E. aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye sokakta ateş etti.
Bacağına saçmalar isabet eden damat S.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.D. yakındaki özel hastaneye götürülürken, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekiplerince şüpheli kayınpeder A.E. tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
