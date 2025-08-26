Kütahya'da mahsulü zarar gören çiftçiler fotokapan takınca gerçeği öğrendi! Onlar keçi beklerken bambaşka bir hayvan çıktı
Kaynak : Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)-
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, son zamanlarda tarlalarındaki mahsullerin zarar gördüğünü fark eden çiftçiler, sorunun nedenini tespit edebilmek için harekete geçti. Ürün kayıplarının artması üzerine çiftçiler, zarar veren canlıyı belirlemek amacıyla tarlalarına fotokapanlar kurdu. Kurulan bu kameralar sayesinde elde edilen görüntülerde, tarlalara zarar verenin kızılgeyikler olduğu açıkça görüldü.
Tavşanlı ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Devekıyısı köyünde çiftçiler, bahçelerine ekip diktikleri meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü fark etti. İlk başta zararın keçilerden kaynaklandığını düşünen köylüler, emin olmak için ürünlerin en çok zarar gördüğü bölgelere fotokapan yerleştirdi.
Fotokapana yansıyan görüntülerde mahsulleri yiyenin keçiler değil, kızılgeyikler olduğu görüldü. Çiftçi Adem Öztürk, "Yıllardır emek verdiğim tarlamda fidanlarım zarar görüyordu. Önce keçilerin yaptığını düşündük. Ancak kurduğum fotokapan sayesinde, bahçeye zarar verenin bir geyik olduğunu gördüm” dedi.
