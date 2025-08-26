Kütahya'da mahsulü zarar gören çiftçiler fotokapan takınca gerçeği öğrendi! Onlar keçi beklerken bambaşka bir hayvan çıktı

6

Balı perakende olarak sattığını kaydeden Ayvaz, "Hacılar Belediyesinin de katkısıyla Hacılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Ben de kooperatif başkanıyım. 'Hacılar' isimli markayı aldık. O marka altında da satış yapıyoruz. İşim güzel, yaptığım işi seviyorum. Doğayla iç içesin. Ekonomiye katkı sağlıyorum. Arıcılar bu yönde çok iyi işler yapıyor." diye konuştu.