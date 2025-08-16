Kütahya'da hizmete başladı: Makine Parkı yüzde 70 hibeyle açıldı

1

Proje hakkında bilgi veren TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, toplam yatırım tutarının 18 milyon 385 bin 133 TL olduğunu, bunun 12 milyon 869 bin 593 TL'sinin hibe desteğiyle karşılandığını belirtti. Karaaslan, proje kapsamında 1 adet biçerdöverin yanı sıra 97 tarım makinesi ve ekipmanının kooperatif bünyesine kazandırıldığını söyledi.Makine parkında; 2 tanker, 31 römork, 5 ekim makinesi, 4 ot toplama tırmığı, 11 ot/çayır biçme makinesi, 8 çapa makinesi, 6 ara çapa makinesi, 12 pulluk, 2 ilaçlama makinesi, 2 gübre serpme makinesi, 1 balya makinesi ve 13 rotovatör yer alıyor. Ekipmanların kiralama yöntemiyle kullanılabileceğini belirten Karaaslan, "Bu sayede tarımsal üretim desteklenecek, ortak çalışma kültürü güçlenecek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanacak" dedi.