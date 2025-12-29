Kütahya'da bin 500 metre yüksekte hizmete girdi! Kaçakların adresi oldu

2





Özellikle hafta sonları şehir gürültüsünden kaçmak isteyenlerin adresi olan işletme, sunduğu menüyle de büyük beğeni topluyor. Domaniç - İnegöl yolunun 10. kilometresinde yer alan tesis, sadece bir restoran değil, geniş mesire alanıyla tam bir yaşam alanı sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, temiz orman havasında vakit geçiriyor.