Kütahya'da bin 500 metre yüksekte hizmete girdi! Kaçakların adresi oldu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hayata geçirilen ve bölge turizmine büyük katkı sağlaması beklenen "Kocayayla Çadır Restoran" kapılarını misafirlerine açtı.
Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla açılan tesis, kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.
Domaniç-İnegöl yolu üzerindeki bin 500 rakımlı Kocayayla Mesire Alanı'nda hizmete giren işletme, yenilenen işletme anlayışıyla doğa ile iç içe çadır konseptinde vatandaşlara hizmet sunuyor.
Özellikle hafta sonları şehir gürültüsünden kaçmak isteyenlerin adresi olan işletme, sunduğu menüyle de büyük beğeni topluyor. Domaniç - İnegöl yolunun 10. kilometresinde yer alan tesis, sadece bir restoran değil, geniş mesire alanıyla tam bir yaşam alanı sunuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, temiz orman havasında vakit geçiriyor.
Burayı ziyaret edenlerden Gülay Haliş, " Hafta sonu için burayı tercih ettik. Hem doğası hem de manzarası ve çevresinden memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.