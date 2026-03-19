Kütahya'da alternatif ürünle çiftçinin geliri artacak! 2 bin 500 dekar alanda ekim başladı
19.03.2026 - 13:39
Kütahya’da 2 bin 500 dekarlık alanda çörek otu üretimi destekleniyor. Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtılarak gelirlerinin artırılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor
1
2
Proje çerçevesinde İl Özel İdaresi bütçesi kullanılarak yüzde 50 hibeli çörek otu tohumu temin edilerek üreticilere dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar üreticilerle birlikte toprakla buluşturuldu.
3
Yetkililer, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon diledi.
4