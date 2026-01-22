KÜTAHYA TOKİ kura çekimi: 500 bin konut Kütahya kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?
TOKİ Kütahya kura çekimi için geri sayım başladı. 500 bin konut kampanyasında kura çekim tarihi en çok merak edilen illerin başında Kütahya geliyor. Kütahya'da inşa edilecek sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı. İşte konutların inşa edileceği Kütahya TOKİ çekiliş tarihi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.Söz konusu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkı daha hızlı dönecek.
TOKİ tarafından Kütahya'da da konut yapılacak. Kura takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, şu an Kütahya için resmi kura takvimi açıklanmadı.