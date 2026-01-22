KÜTAHYA TOKİ kura çekimi: 500 bin konut Kütahya kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?

2

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.