Kuşadası'nın simgesi endemik bitki Tülüşah, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

04.04.2026 - 18:03

Kaynak: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Kuşadası ilçesine özgü endemik bitki türü 'tülüşah'a dikkati çekip, "Dışarıdan getirilen moloz ve çöplerin bitkinin bulunduğu alanlara döküldüğünü gözlemledik. Tülüşah, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kuşadası'nın simgesi olan bu endemik türü korumak bir tercih değil, yasal ve vicdani bir zorunluluktur" dedi.

Kuşadası'nda adını Samson Dağları’nın antik isminden alan 'tülüşah'ın çiçek açma döneminin yaklaşması ile EKODOSD gönüllüleri, bitkinin yetiştiği alanlarda saha araştırması yaptı.

Bu kapsamda Yaylaköy ve İkiçeşmelik mahallelerinde tülüşahın filizlendiği alanlar ile koruma parselleri kontrol edildi.

Soğucak Mahallesi'nde yapılan incelemede, tülüşahın bulunduğu alanlarda koruma önlemi alınmadığı tespit edildi.

'TEK BİR SOMUT ADIM ATILMADI'

Geçen yıl tülüşahın yetiştiği alanların tespit edilerek ilgili kurumlara bildirildiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü,

"Bu konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa 4. Bölge Müdürlüğü tarafından da bir rapor hazırlanarak, tülüşahların tel örgü ile korunması, bilgilendirici tabelalar yerleştirilmesi ve bu alanların imar plan notlarına işlenerek güvence altına alınması açıkça önerilmişti.

Ayrıca ilgili raporlar Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'ne iletilmişti. Aradan geçen 1 yıla rağmen tek bir somut adım atılmadı.

Bugün gelinen noktada yapmış olduğumuz izlemelerde; bitkilerin bulunduğu alanlarda at otlatıldığı, gelişigüzel ot temizliği yapıldığı, koruma sağlanmadan bitkinin bulunduğu alanda yeni bir yol açıldığı, dışarıdan getirilen moloz ve çöplerin bitkinin bulunduğu alanlara döküldüğünü gözlemledik.

Tülüşah, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kuşadası'nın simgesi olan bu endemik türü korumak bir tercih değil, yasal ve vicdani bir zorunluluktur" dedi.

