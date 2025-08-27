Kuşadası'nda maaşları ödenmeyen personel iş bıraktı! Tesiste kalan turistler mağdur oldu

2

Otelin bahçesinde toplanıp, maaşlarının ödenmesini isteyen çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine turistik tesise, polis ekipleri sevk edildi. Suların kesildiği, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin de verilemediği otelde kalan müşteriler de tatillerini yarıda kesip, otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu.