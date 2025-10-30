Kuruyan Kolak Gölü'nde mucize gerçekleşti: Zemin altında gizlenen su damarları tespit edildi!
Kaynak : İHA
Denizli'nin Çameli ilçesinde doğal güzelliğiyle hem yaz hem de kışın ziyaretçilerini ağırlayan Kolak Gölünün kurumasının ardından harekete geçen Çameli Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kolak Gölü ve yayla turizmi açısından önemli açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kolak Gölünün kurtaracağımızdan eminiz ve eski ihtişamına kavuşacak. Aynı zamanda Çameli Yayla Turizminde Denizli'nin bir numarası olacak" dedi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde yer alan ve adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede olmasına rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçisine ev sahipliği yapıyordu. Kışın kartpostallık görüntüler ile mest eden Kolak Gölü, yaz mevsimlerinde ise serin havasıyla sıcaktan bunalanların nefes aldığı alanlar arasında ilk sırada yer alıyordu.
Yeraltı sularıyla zeminden beslenen ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması nedeniyle kuruyan Kolak Gölü için Çameli Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumların desteğiyle çalışma başlattı.
Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda göl ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Ekolojik dengelerin değişmesine bağlı olarak kuraklık ve yeraltından kendisini besleyen kanalların kapanmasıyla kuruma noktasına gelen göl yatağında su damarları tespit edildi ve bu kaynakların analizi için gerekli işlemler başlatıldı.
Kolak Gölü hakkında açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kolak Gölünün eski ihtişamına kavuşacağını ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
Kolak Gölü'nün eski ihtişamına kavuşması için aralıksız çalıştıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kolak Gölü Tabiat Varlıkları ilan edilen bir bölgemiz. Bu yüzden dolayı Tabiat Kurulundan görüş almamız gerekiyor. Arkadaşlarımız resmi çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Gerekli yerlere evrakları veriyoruz ve alınacak kararların ardından Devlet Su İşlerimizle beraber oturup bir çalışma yapacağız. Kolak Gölünü kurtaracağımızdan eminiz.
Çünkü oradan numune alındığı zaman bile su çıkmıştı. İnşallah eski ihtişamına kavuşturacağız. Eskisi gibi orada kamp ve karavan turizmine yapmış olacağız. Çameli'nde yapmış olduğumuz hizmetleri saymakla biz bitiremiyoruz. Bu konuları anlatmak için 3 saatlik programlar yapmamız gerekiyor" dedi.
Çameli Belediyesi olarak önemli projelere adım atacaklarını ve Denizli'nin yayla turizmi konusunda bir numara olacağını dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Baktığımız zaman turizm anlamında bizim birinci önceliğimiz tarım. Cevizimiz, fasulyemiz ve alabalığımız gibi bir çok konuda projelerimiz var. İkinci önceliğimiz ise Çameli'nin coğrafi konumundan dolayı yayla turizmi.
İklimler değişiyor, yaylalarımız bir numara olacak. Yerli arkadaşlarımızı her zaman diyoruz ki; ‘Çameli altın olacak daha da değerlenecek. Yerlerinizi satmayın' diyoruz. Çameli Belediyesi olarak yayla turizmi için çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri İl Başkanımızla birlikte milletvekillerimize ve bakanlarımız ile istişare edeceğiz. Çameli Yayla Turizminde Denizli'nin bir numarası olacak" diye konuştu.