Kuruyan Kolak Gölü'nde mucize gerçekleşti: Zemin altında gizlenen su damarları tespit edildi!

8

İklimler değişiyor, yaylalarımız bir numara olacak. Yerli arkadaşlarımızı her zaman diyoruz ki; ‘Çameli altın olacak daha da değerlenecek. Yerlerinizi satmayın' diyoruz. Çameli Belediyesi olarak yayla turizmi için çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri İl Başkanımızla birlikte milletvekillerimize ve bakanlarımız ile istişare edeceğiz. Çameli Yayla Turizminde Denizli'nin bir numarası olacak" diye konuştu.