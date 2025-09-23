Kuralar çekiliyor! Kayseri Melikgazi'de 300 daire teslime hazır

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.09.2025 - 16:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Kayseri Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapımı tamamlanan 7 bloktaki 300 daire hak sahiplerine teslim edilecek. 24 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek kura töreniyle, daireler anahtarları sahiplerine teslim edilecek.

Kayseri'de Kentsel dönüşümde örnek ve referans çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Küçükali-Battalgazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı 7 blok, 300 dairenin teslimini ve kura törenini gerçekleştirecek.300 daire hak sahiplerine teslim edilecek.

24 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirecekleri törene tüm hemşehrilerini davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'nin çehresini değiştirecek birçok dönüşüm projesine imza attık. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Altınoluk, Çorakçılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile, güvenli ve depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Birçok mahallemiz değişiyor, dönüşüyor. Bu dönüşüm sadece mekanlarla kalmayıp etrafındaki tüm sosyal yaşam alanları da dönüşüyor.

Böylece vatandaşlarımız artık daha konforlu, modern ve dayanıklı evlerde oturmuş oluyor. Küçükali Mahallesi (Battalgazi) 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapımını tamamladığımız bloklarımızda yer alan dairelerimizi peyderpey teslim etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 7 bloğumuzda yer alan 300 daireyi teslim etmenin gurur ve mutluluğunu yaşayacağız. Küçükali Mahallemizde 24 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz törenimize tüm vatandaşlarımızı bekleriz. İlçemizde hayat bulan her yatırımımızla Melikgazi'mize değer katmaya vatandaşlarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.