Kuralar çekiliyor! Kayseri Melikgazi'de 300 daire teslime hazır

24 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirecekleri törene tüm hemşehrilerini davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'nin çehresini değiştirecek birçok dönüşüm projesine imza attık. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Altınoluk, Çorakçılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile, güvenli ve depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Birçok mahallemiz değişiyor, dönüşüyor. Bu dönüşüm sadece mekanlarla kalmayıp etrafındaki tüm sosyal yaşam alanları da dönüşüyor.