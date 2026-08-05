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Kuraklığa meydan okuyan ürün! Çiftçiye yeni kazanç kapısı olacak

05.08.2026 - 14:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan aspir bitkisinin demonstrasyon ekim alanlarında teknik incelemeler gerçekleştirildi. Yemeklik yağdan biyodizele, kozmetikten hayvan yemine kadar birçok alanda değerlendirilebilen aspirin, düşük su ihtiyacı ve ekonomik getirisiyle üreticiler için önemli bir alternatif ürün olması hedefleniyor.

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1Kuraklığa meydan okuyan ürün! Çiftçiye yeni kazanç kapısı olacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen aspir tohumu çeşidinin demonstrasyon ekim alanlarında teknik incelemeler gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı ile bölge iklim ve toprak şartlarına uyumu da incelendi.

2Kuraklığa meydan okuyan ürün! Çiftçiye yeni kazanç kapısı olacak

Kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çeken aspir, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde üreticiler için önemli bir alternatif ürün olarak gösteriliyor. Tohumlarından elde edilen yağ, yüksek doymamış yağ asidi içeriği sayesinde yemeklik yağ üretiminde kullanılırken, kozmetik, ilaç, boya ve biyodizel sektörlerinde de değerlendirilebiliyor.

3Kuraklığa meydan okuyan ürün! Çiftçiye yeni kazanç kapısı olacak

Aspir tohumlarının yağının alınmasının ardından geriye kalan küspesi ise yüksek protein içeriği sayesinde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bu yönüyle aspir, hem bitkisel yağ üretimine hem de hayvancılık sektörüne ekonomik katkı sağlayan stratejik tarım ürünleri arasında yer alıyor.