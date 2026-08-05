Kuraklığa meydan okuyan ürün! Çiftçiye yeni kazanç kapısı olacak

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Kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çeken aspir, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde üreticiler için önemli bir alternatif ürün olarak gösteriliyor. Tohumlarından elde edilen yağ, yüksek doymamış yağ asidi içeriği sayesinde yemeklik yağ üretiminde kullanılırken, kozmetik, ilaç, boya ve biyodizel sektörlerinde de değerlendirilebiliyor.