Kuma gömülerek olgunlaştırılıyor, asırlık lezzetini koruyor! Fiyatlar 250 TL'den başlıyor

2

Küp peynirinin üretim süreci hakkında detaylı bilgi paylaşan Serap Altay, bu geleneksel yöntemin hem pratik hem de ekonomik açıdan oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Altay, peyniri kışa hazırlık amacıyla yaptıklarını ve kuma gömmelerinin sebebinin dayanıklılığı artırmak olduğunu ifade ederek süreç hakkında şunları dile getiriyor: "Peynirin suyunu aldıktan sonra bozulmasını engellemek için kum veya kül içerisine gömüyoruz. Kum serin bir ortam sağladığı için peynirin yapısında olumsuz bir değişiklik olmuyor. Bazen kül içinde saklıyoruz; kül hava geçirmediği için çok uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Üç ila altı ay gibi bir olgunlaşma süresi var ve bu sürecin tamamlanmasının ardından iki ila üç yıl arasında tüketme imkanı sunuyor. Kendi hazırladığımız kaymak ve yağı karıştırarak elde ettiğimiz yağlı peynir ise ayrı bir tat sunuyor ve damak zevkine hitap ediyor. Biz, köyümüzde bu peynire ‘kuru peynir' adını veriyoruz."