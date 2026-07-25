KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS merkezi atama sonuç sorgulama ekranı
KPSS-2026/1 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, 9-16 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlar için yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar KPSS tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranından öğrenebilecek. Peki KPSS-2026/1 tercih sonuçları nasıl sorgulanır, yerleşen adaylar bundan sonra ne yapacak?
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KPSS merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr aracılığıyla yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yapılacak personel alımı için ÖSYM tarafından KPSS-2026/1 merkezi atama tercihleri, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında sona ermişti. Adayların yerleştirme başvurularını yapmasının ardından ÖSYM KPSS tercih sonuçları için değerlendirmeler başladı. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirildi.
KPSS merkezi atama sonuçları, kamu personeli adayları için 2026 yılına memur olarak girme kapısını aralayacak. ÖSYM, genellikle tercih süreci bittikten sonraki 1-2 haftalık zaman dilimi içerisinde yerleştirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor. KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçları açıklandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.