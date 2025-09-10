Köyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor
Kaynak : İHA
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki genç çiftçi Esra, tarlada yetiştirdiği karpuzları pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Güler yüzü ve samimi tavırlarıyla pazarda herkesin dikkatini çeken genç çiftçinin tezgahı dolup taşıyor.
Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yaşayan, liseden mezun olduktan sonra çiftçiliğe yönelen Esra, ailesiyle beraber 8 dekarlık arazide karpuz yetiştirdi. Hasat sonrası babasıyla birlikte haftada iki gün pazara çıkan genç çiftçi, kilosunu 10 TL’den sattığı karpuzlarıyla kısa sürede tezgahtaki ürünlerini bitiriyor.
Ürünlerini sebze haline vermek yerine pazarda satmayı tercih ettiklerini belirten Esra, "Karpuzu ucuza vermiyoruz. Pazarda sabit fiyatla satıyoruz. Seneye alanı büyütüp 15 dekar karpuz ekmeyi planlıyoruz" dedi. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz karpuz vererek onların dualarını aldığını da söyleyen Esra, köydeki gençlere de örnek oluyor. Bir hayali olduğunu belirten genç çiftçi Esra, Mercedes otomobil almayı istediklerini açıkladı.
Evli ve 5 çocuk babası Osman İnan da, satışlara kavunla devam edip kullandıkları traktörün yerine yenisini almayı düşünen kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
Müşterilerden Hacer Çöpçü ise "Esra’nın tezgâhı boş kalmaz. Akşama varmadan karpuzlar biter. Güler yüzüyle müşteriyi çoğaltır" diye konuştu.