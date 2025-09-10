GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKöyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor
HaberlerGündem Haberleri Köyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor

Köyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor

10.09.2025 - 09:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki genç çiftçi Esra, tarlada yetiştirdiği karpuzları pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Güler yüzü ve samimi tavırlarıyla pazarda herkesin dikkatini çeken genç çiftçinin tezgahı dolup taşıyor.

1Köyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yaşayan, liseden mezun olduktan sonra çiftçiliğe yönelen Esra, ailesiyle beraber 8 dekarlık arazide karpuz yetiştirdi. Hasat sonrası babasıyla birlikte haftada iki gün pazara çıkan genç çiftçi, kilosunu 10 TL’den sattığı karpuzlarıyla kısa sürede tezgahtaki ürünlerini bitiriyor.

2Köyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor

Ürünlerini sebze haline vermek yerine pazarda satmayı tercih ettiklerini belirten Esra, "Karpuzu ucuza vermiyoruz. Pazarda sabit fiyatla satıyoruz. Seneye alanı büyütüp 15 dekar karpuz ekmeyi planlıyoruz" dedi. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz karpuz vererek onların dualarını aldığını da söyleyen Esra, köydeki gençlere de örnek oluyor. Bir hayali olduğunu belirten genç çiftçi Esra, Mercedes otomobil almayı istediklerini açıkladı.

3Köyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor

Evli ve 5 çocuk babası Osman İnan da, satışlara kavunla devam edip kullandıkları traktörün yerine yenisini almayı düşünen kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

4Köyünde yetiştirip pazarda kilosu 10 TL'ye satıyor! Amasyalı Esra'nın karpuzları kapış kapış gidiyor

Müşterilerden Hacer Çöpçü ise "Esra’nın tezgâhı boş kalmaz. Akşama varmadan karpuzlar biter. Güler yüzüyle müşteriyi çoğaltır" diye konuştu.