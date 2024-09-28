Köylüleri tedirgin eden olay! Ayılar musallat oldu: Bize bir çare bulun

"Yavrusu hayvanlarımı, anası fasulyemi yedi"

Kümesteki hayvanların yanı sıra bağdaki fasulyelerinin de ayı tarafından yendiğini iddia eden Yiğitoğlu, geriye hiç fasulyesi kalmadığını, emeklerinin boşa gittiğini belirtti. Ormandan köy merkezine inen aç anne ve yavru ayının köyün altını üstüne getirdiğini ifade eden Yiğitoğlu, "Kümesten başladık, şimdi fasulyeye geldik. Fasulyemizi de ayı yedi. Yavrusu tavukları yiyor, anası fasulyeyi yiyor" diye konuştu.Av hayvanları kategorisinde olmayıp, yaban hayvanları arasında yer alan ve bu nedenle avlanması yasak olan ayıların saldırısı karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini kaydeden Yiğitoğlu, "Yavru ayı bu gece geldi tavukları telef etti, annesi de fasulyeyi yedi. Bunlar anlaşmalı geldi buraya. Yapacağımız bir şey yok, fasulyemiz kalmadı, 10 hayvanım telef oldu. Çare arıyoruz, ayı için bizi sıkıştırmasınlar, biz bunları kovalım buradan. Adı üstünde ayı bu" dedi.