Köylüleri tedirgin eden olay! Ayılar musallat oldu: Bize bir çare bulun

"Tanesi 2 bin 500 lira olan 4 Hint horozumu yedi"

Yavru 4 Hint horozuyla birlikte 6 tavuğunun da ayı tarafından telef edildiğini, yavru Hint horozunun fiyatının şu an 2 bin 500 lira, büyük horozların ise 5 bin lira olduğunu söyleyen Yiğitoğlu, maddi zarara uğradığını belirtti. Bir ayının tek seferde 10 hayvanını yediğini, bu şekilde devam ederse kümeste hayvanı kalmayacağını dile getiren Yiğitoğlu, "Hint horozu bunlar, tanesi 2 bin 500 lira şu an, bunlar daha yavru horozlar. Yavruyken 2 bin 500 lira, bir sene sonra bu horoz büyüdüğünde 5 bin lira olacak. 4 tane bu horozdan yedi. Bize yazık günah değil mi? Hem maddi zarara uğradık, hem de can güvenliğimiz yok" şeklinde konuştu.