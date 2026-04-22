Köylülere gelir kaynağı oldu: 100 kilometre öteden gelip topluyorlar

3

İl merkezinden ilçeye mantar toplamak için gelen Salih Başçı, "Köyümüz geçtiğimiz yıl büyük bir afet geçirdi. Ormanlarımızda komple yangın oldu, yangın köyümüze kadar geldi, her taraf yandı. Cennetimiz cehennem oldu. Her yerden dumanlar çıktı, hayvanlarımızı, bizleri, her şeyimizi etkiledi. Devletimizin sayesinde evlerimizi hayvanlarımızı yangından kurtardık. Şu an yanan ormanlarımızda kuzugöbeği denilen mantarlarımız çıktı. Bunlar da bizlerin doğal geçinme kaynağımız oldu. Kendim fırın işinde çalıştım, gece saat 03.00'te kalkıyorum, simitlerimi yaptıktan sonra yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek köyüme geliyorum, mantar topluyorum. Hem yemek hem de satmak için mantar topluyorum. Bizden kilosunu bin liradan alıyorlar. Allah tarafından verilen kuzugöbeğini ormandan toplayarak kendimize güzel bir geçim kaynağı oluşturuyoruz. Köyümüzde yaşayan ablalarımız, gençlerimiz, herkes bu mantarı toplamak için yanan ormanlarımıza geliyorlar" dedi.Yanan ormanda bol miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının fiyatını düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Başçı, "Sanırım köyümüzdeki ormanlık alanların hepsi yandığı için her yerde mantar var, mantarımız bol. Kuzugöbeği mantarı, nisan ayında çıkan, güneşi seven bir mantar. Mantarın bol olmasından ötürü de fiyatı düşüyor ama sosyal medyadan baktığınızda dolar üzerinden bile satılıyor" diye konuştu.