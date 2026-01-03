Köyde birkaç tohum ekildi! Hem insan hem hayvan için yaşam kaynağı: Sadece 3 ilde yetişiyor
2020 yılında Afyonkarahisar'da bir iş insanı tarafından Türkiye'de ilk olarak ekildi. Sonrasında Aksaray'da yetiştirilmeye başlandı. Kozmetik sanayinde kullanılıyor. Hem insan hem hayvan için yaşam kaynağı olarak biliniyor. Sinop'un köyünde birkaç tohum ekildi ve ilçenin kaderi değişti. İşte o bitki ve faydaları...
Türkiye'de ilk kez 2020 yılında Afyonkarahisar'da ekilen ve yağı kozmetik sanayiinde yoğun olarak kullanılan, sağlık açısından da birçok faydası olan “Amarant” bitkisi, Türkiye'de ikinci olarak Aksaray'da yetiştirildi.
Sarı, kırmızı ve bordo renk tonlarıyla tarlada görsel bir şölen oluşturan amarantın Aksaray’da yaygınlaşması beklenirken, yüksek gelir elde edilen ürün olması nedeniyle üreticilerinin de yüzünü güldürüyor.
Amarant, kökeni binlerce yıl öncesine dayanan ve özellikle Aztekler tarafından yoğun şekilde tüketilen bir bitki tohumu olarak biliniyor. Tahıl gibi kullanılmasına rağmen botanik açıdan bir tohum olan amarant, tarih boyunca hem besin hem de kültürel bir değer taşıdı. Uzun yıllar göz ardı edilen bu besin, modern beslenme anlayışının yeniden şekillenmesiyle birlikte tekrar ön plana çıkmaya başladı.
Amarantın en dikkat çekici özelliklerinden biri, vücudun kendi başına üretemediği temel amino asitlerin büyük bölümünü içermesi. Bu özelliği sayesinde kas onarımını destekleyen ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayan bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor.
Bitkisel protein arayışında olan bireyler için amarant, et ve süt ürünlerine alternatif olabilecek nitelikte bir besin sunuyor. Sporla ilgilenenler ve aktif yaşam sürenler için de kas yapısının korunmasına yardımcı olabilecek dengeli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Amarant bitkisi son olarak Sinop'un Boyabat ilçesinde ekilmeye başlandı. Köyde birkaç tohum ekildi ve sonrasında ilçenin de tarım kaderi değişmeye başladı.
60 günde çiçek açıyor, 90 günde biçiliyor.
Yapraklarıyla salata, tohumu ile un, çayıyla şifa oluyor.
Şeker hastalarına iyi geliyor, glütensiz beslenmede önemli bir kaynak.
Yani sadece bir “yem bitkisi” değil; hem insan hem hayvan için yaşam kaynağı.