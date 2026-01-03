Köyde birkaç tohum ekildi! Hem insan hem hayvan için yaşam kaynağı: Sadece 3 ilde yetişiyor

5





Amarantın en dikkat çekici özelliklerinden biri, vücudun kendi başına üretemediği temel amino asitlerin büyük bölümünü içermesi. Bu özelliği sayesinde kas onarımını destekleyen ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayan bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor.



Bitkisel protein arayışında olan bireyler için amarant, et ve süt ürünlerine alternatif olabilecek nitelikte bir besin sunuyor. Sporla ilgilenenler ve aktif yaşam sürenler için de kas yapısının korunmasına yardımcı olabilecek dengeli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.