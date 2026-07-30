Kovanlar doldu taştı, Sinop’ta bal bereketi patladı: İlk hasatta yüzler gülüyor!

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Dibekli Bal Ormanı'nda gerçekleştirilen ilk hasadın, sürdürülebilir ormancılık anlayışının somut sonuçlarından biri olduğuna dikkat çeken yetkililer, benzer projelerin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Doğayla üretimi buluşturan bal ormanlarında başlayan hasat sezonunun, bölge arıcılığına ve yerel ekonomiye önemli katkılar sunması bekleniyor. Dibekli Bal Ormanı'nda elde edilen ilk bal, emek ve üretimin doğayla uyum içinde nasıl değer oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.