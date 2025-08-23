Korkutan görüntüler! İzmir Körfezi'nde kıyıya vuran ölü balıklar paniğe yol açtı

3

Geçen yıl da koku ve balık ölümlerinin olduğunu anımsatan Onur, "Bu yıl ilk defa başladı. Koku azaldı ama rahatsız ediyor." dedi.



Afyonkarahisar'dan Karşıyaka'ya gezmeye gelen Gökhan Havuz da ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "Balık ölüleri var. Aşırı derece pis koku var. Büyüğünden küçüğüne her yerde balık ölüsü var. Buraya çok geldik ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.