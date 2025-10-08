Körfezray’da kritik süreç başladı: Tünel kazıları hızlandı

1

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yapımı süren Körfezray Metro Projesi'nde, tünel kazılarını yapacak 3 ve 4 numaralı tünel açma makinelerinin (TBM) montajına başlandı. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda kurulumuna başlanan TBM-3 ve TBM-4, Derince Millet Bahçesi yönündeki tüneli kazacak. Makinelerin montajının kasım ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, 6 Eylül'de kazıya başlayan ve Otogar yönüne ilerleyen TBM-1 ve TBM-2'nin çalışmaları ise devam ediyor.