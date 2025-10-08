Körfezray’da kritik süreç başladı: Tünel kazıları hızlandı
Kaynak : İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi'nde yeni bir aşamaya geçildi. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda TBM-3 ve TBM-4’ün montajına başlanırken, projede aynı anda 6 tünel açma makinesi çalışacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yapımı süren Körfezray Metro Projesi'nde, tünel kazılarını yapacak 3 ve 4 numaralı tünel açma makinelerinin (TBM) montajına başlandı. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda kurulumuna başlanan TBM-3 ve TBM-4, Derince Millet Bahçesi yönündeki tüneli kazacak. Makinelerin montajının kasım ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, 6 Eylül'de kazıya başlayan ve Otogar yönüne ilerleyen TBM-1 ve TBM-2'nin çalışmaları ise devam ediyor.
Derince'den Tüpraş yönüne ilerleyecek TBM-5 ve TBM-6'nın montajına da kasım ayında başlanması planlanıyor. Böylece projede toplam 6 TBM aynı anda tünel kazısı yapmış olacak.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.
Büyükakın, "Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev TBM'nin kurulumu başladı. Daha önce İzmit yönünde 2 TBM kazılarına başlamıştı. Şimdi ise Derince hattını açacak yeni dev köstebekler hazırlık aşamasında. Körfezray'ın kalbini oluşturan bu tüneller, Kocaeli'nin ulaşımda yeni çağını açacak" dedi.