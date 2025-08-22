Konya'dan Türkiye'ye örnek proje! Mor Şebeke dünya literatürüne girdi

1

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendiren Mor Şebeke uygulamasıyla Türkiye’de öncü olmaya devam ediyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ye örnek olarak uyguladığı Mor Şebeke sayesinde bugüne kadar 2 milyon 719 bin 301 metreküp atık suyu geri kazandırdıklarını ifade etti. Bu geri kazanımın aynı miktarda içme ve kullanma suyu tasarrufuna eş değer olduğunu belirten Başkan Altay, “Türkiye’deki ilk örnek olan ve ismi dünya literatürüne de giren Mor Şebeke ile atık suyu bir kaynak olarak yeniden değerlendiriyoruz. Yenilikçi ve çevreci bir uygulama olarak öne çıkan Mor Şebeke sayesinde ortalama yıllık 210 bin metreküp suyu yeniden kazanıyoruz. Bu da, su kıtlığının yaşandığı bu dönemde aylık ortalama 17 bin metreküp suya tekabül ediyor” dedi.