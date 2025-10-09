Konya ve Amasya'yı solladı! Doğunun yükselen yıldızı zirveye oynuyor, 100 milyon lira gelir sağlanacak

2

Kentin en güçlü olduğu alanlardan biri olan şeker pancarında hasadın devam ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:"Sadece ilimizde değil bölgemizde örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Muş'a geldikten sonraki üçüncü elma hasadım. Bu yıl maalesef ülkemizin çok büyük bir kesiminde zirai dondan dolayı rekoltelerde çok ciddi düşüşler oldu. Allah'a şükür bu bölgede ciddi bir zarar olmadı. Bu yıl güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. 'Bakarsan bağ olur' diyen atalarımız boşuna söylememiş. Murat Nehri, uçsuz bucaksız bir alandan gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber bu güzellikleri tüm bölgedeki hemşerilerimize aktarıp benzer bahçelerin özellikle bu nehir boyunca yaygınlaşmasını sağlamak."