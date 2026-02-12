Komşuların ihbarı ortaya çıkardı! Eve giren ekipler banyoda korkunç manzara ile karşılaştı
12.02.2026 - 09:46Güncellenme Tarihi:
Mersin’de bir apartman dairesinden gelen kavga sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri, banyoda korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler 24 yaşındaki Baki B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İşte olaylar ilgili tüm detaylar...
Mersin Alata Mahallesi Erdem Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede yaşanan olayda saat 04.00 sıralarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.
Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
Şüpheli ölümle ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.