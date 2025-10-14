Kokarca zehirli değil ama tehlikeli! Uzmanından kritik uyarı: 'Kesinlikle el teması kurmayın!'

5

Bunun sebebi aslında kokarcanın tehdit altında kaldığında salgıladığı bir sıvı var. Pis koku yayan bir sıvı var. Adı da zaten ondan dolayı kokarca olarak geçiyor. Bu sıvı tahrişe de neden olabilir. Direkt ciltte, gözde, mukozalarda nereye temas ederse orada tahrişlere yol açabilir. Yaralara neden olabilir. Alerjik reaksiyonlara da yol açtığı gösterilmiş. Alerjik bir tepkiye de yol açıyor" diye konuştu.