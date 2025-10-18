Kocaeli'nin tek şemsiye doktoru! Mesleğin sonu geldi

3

42 yılının küçük bir dükkanda geçtiğini söyleyen Ali Osman Aydın, "İşi devraldığım dükkanın ustasından öğrendim. Yıllar geçtikçe mesleğimiz unutuluyor. Gençler tamir işlerine ilgi göstermiyor. Bu işi yapan çok kişi yoktu, şimdi zaten hiç yok. Gençler tamir işine meraklı değil. Biz yıllardan beri devam ettiğimiz için belki yaş olarak da mesleğin sonuna geldik ama yine de sürdürmeye çalışıyoruz. Bu meslek çok revaçta bir iş değil. Çünkü yağmur yağarsa sizi hatırlıyorlar, yağmur yağmazsa sizi hatırlayan yok" diye konuştu.