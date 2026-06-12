Kocaeli'de fiyatı 200 liradan 70 liraya düştü! Dalından toplanıyor, 81 il bu ürün için sıraya girdi

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Eşme eriğinin özelliklerine ve bölgede yetişen türlere değinen Atik, bölgenin en tatlı eriğinin "Kastarca" olarak bilinen can eriği olduğunu vurguladı. Havran türünün ekşi, Papaz eriğinin ise Kastarca'ya yakın bir tada sahip olduğunu anlatan Atik, "Aralarındaki fark, Kastarca'nın biraz daha sulu ve tatlı olmasıdır. Havran dediğimiz erik de var, o ekşidir. Kırmızısının kırmızı olmasını bekliyoruz. Papaz eriği de var, o da biraz daha Kastarca'ya yakındır ama genelde Eşme'nin en tatlı eriği can eriğidir, yani Kastarca'mızdır. 81 ilin çoğuna gönderiyoruz ama genellikle İstanbul, Malatya ve Adana daha çok tercih ediyor. Eşme eriği, lezzeti ve görüntüsüyle diğer türlerden ayrılır. Bunun da sebebi tatlı ve sulu olmasıdır. Rengine göre kendine has özellikleri vardır. Çok lezzetli bir eriktir" ifadelerini kullandı.